Cocktails, de Frédéric Le Bordays

Saviez-vous que le gin tonic venait d’Inde et qu’il avait été créé autour de 1860, alors que le gin basilic est une création allemande, plus spécifiquement hambourgeoise, datant de 2008 ? Par ailleurs, c’est en 1806, dans The Balance and Columbian Repository, qu’est apparu le mot cocktail, que l’on définissait comme « une liqueur stimulante, composée d’alcool de toute sorte, de sucre, d’eau et de bitter — on dit vulgairement que le cocktail est une sorte de fronde amère ». Afin de stimuler le mixologue en vous, de même que les conversations dans votre salon durant les Fêtes, ce petit ouvrage préparé par Frédéric Le Bordays propose 120 recettes faciles à exécuter. Du classique à l’exotique, en passant par l’inconnu et l’insolite, du champagne au rhum, en passant par le cognac et le whisky, de même que par l’absinthe : il y en a pour tous les goûts ! Mieux encore, Cocktails est agréablement truffé de trucs pratiques, de clins d’œil à la culture populaire et de petites leçons d’histoire. Santé !

Cocktails ★★★ Frédéric Le Bordays, Mango, Paris, 2018, 128 pages