Chocolat, de Victoire Finaz

Pour Victoire Finaz, le chocolat est plus qu’une passion gourmande, c’est un mode de vie. Ce premier livre que la chocolatière signe est plus qu’un livre de recettes : il s’agit d’une encyclopédie de la « chocologie ». « Le chocolat, c’est une preuve d’amour, une pause à déguster ensemble pour donner de la saveur à la vie », avance-t-elle dans son mot de présentation. Alléchant programme, non ? Outre les 50 recettes qu’elle propose, dont plusieurs qualifiées de « super faciles » et quelques-unes sans gluten ou sans lactose, la psychologue de formation, surnommée depuis l’enfance « Miss Chocolat », nous enseigne l’art de déguster le chocolat, éclaircit certaines idées préconçues sur celui-ci, établit des parallèles avec le vin… Bref, on est conquis avant même d’avoir mis la main à la pâte. Il faut dire que certaines photos donnent l’eau à la bouche. Lors de votre prochaine visite à Paris, profitez-en pour aller à la découverte des pâtissiers et des chocolatiers préférés de l’auteure.

Chocolat ★★★ 1/2 Victoire Finaz, Mango, Paris, 2018, 192 pages