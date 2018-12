«Crime en toutes lettres»: Poirot à la sauce (très) anglaise

Il y a déjà quelques années, les héritiers d’Agatha Christie choisissaient Sophie Hannah pour « poursuivre » — sous prétexte que les lecteurs du monde entier en redemandaient — l’oeuvre de la plus célèbre des auteurs de polar ; nous en sommes ainsi au troisième titre des nouvelles aventures d’Hercule Poirot.

Le suave détective Poirot n’a bien sûr pas pris un pli ; dès l’amorce de ce récit complexe, on voit littéralement se dessiner à travers les lignes sa silhouette — plus celle de David Suchet que celle de Peter Ustinov ou Kenneth Branagh — de dandy élégant un peu efféminé. Maniéré, maniaque du détail et imbu de lui-même, le Poirot de Sophie Hannah est presque plus Poirot que celui d’Agatha Christie, mais qu’importe puisqu’il sait faire fonctionner ses « cellules grises » avec autant d’efficacité que l’original.

L’affaire s’amorce alors que deux jeunes femmes suivies bientôt de deux hommes viennent chez lui se plaindre d’avoir reçu une lettre signée de sa main qui les accuse chacun du meurtre d’un certain Barnabas Pandy. Il se trouve même que deux de ces personnes n’ont aucune idée de qui est le Barnabas en question.

Même que l’un des « accusés », le fils d’un avocat célèbre, prétend n’avoir rien à faire dans cette galère puisqu’il ne connaît ni le défunt ni les autres accusés. Poirot saisit rapidement que quelqu’un veut attirer son attention sur l’affaire et il fulmine autant que les quatre personnes mises en cause ; et encore plus quand il voit le style bâclé de ladite lettre…

Il apprend alors par son ami de Scotland Yard, l’inspecteur Catchpool — le narrateur du récit —, que Barnabas Pandy est mort endormi dans sa baignoire à l’âge de 94 ans. L’affaire l’intrigue d’autant plus qu’il s’agit d’une mort naturelle, selon le rapport de police : il décide alors d’interroger les quatre « accusés » tout en recherchant activement la machine à écrire ayant servi à rédiger les quatre missives… et dont les e sont défectueux.

Poirot est très patient et, faut-il le dire, encore plus minutieux ; il remontera lentement la piste en s’inspirant d’une tranche de gâteau comptant quatre carreaux de couleur. Et lorsqu’il aura compris les tenants et aboutissants de l’affaire, il convoquera tout le monde sur les lieux du crime, comme il a l’habitude de le faire, pour expliquer comment tout s’est passé en prenant plaisir à dévoiler lentement, un élément de raisonnement à la fois, l’identité du coupable.

Sophie Hannah connaît bien son sujet, c’est le moins que l’on puisse dire. Son style si délibérément « anglais », la langue comme la personnalité de Poirot, ses tics et son égotisme distingué, tout cela est très réussi.

Plus même : ses descriptions des coutumes anglaises, du vieux manoir un peu décrépit où le crime a eu lieu, son regard, ses personnages en contre-jour, tout cela sent merveilleusement la fin d’empire. Comme chez Agatha Christie. Et c’est très évidemment ce qui fait le charme de cette histoire.

Extrait de «Crime en toutes lettres» « — N’avez-vous pas promis de tout révéler à 14 heures demain ? lui rappelai-je. — Oui. Le temps commence à manquer, convint-il, puis il sourit comme si l’idée lui plaisait. Poirot va-t-il se tourner en ridicule ? Non ! Impossible ! Il faut penser à ma précieuse réputation ! Alors, il n’y a qu’une chose à faire ! Résoudre ce mystère avant 14 heures demain. Je n’en suis pas loin mes amis… je touche presque au but. Je le sens là, dit-il en se tapotant le front. Mes petites cellules grises sont en ébullition. Ce compte à rebours a quelque chose de stimulant, Catchpool ! Il m’inspire ! Ne vous en faites pas. Tout ira bien. »