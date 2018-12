Palmarès 2018: douze temps forts de la littérature étrangère

My Absolute Darling Chronique d’une relation empoisonnée qui prend la forme insoutenable et mensongère d’un « amour absolu » entre un père et sa fille adolescente, My Absolute Darling, tout premier roman de Gabriel Tallent, est un récit d’apprentissage accéléré gonflé de sève et de violence. Entre thriller explosif et « nature writing » à l’américaine, c’est un voyage au coeur des ténèbres à la puissance rare qui nous est livré par une écriture sensuelle et minutieuse. Une fable vénéneuse, froide et brûlante comme un fusil chargé. — Christian Desmeules