L’année littéraire québécoise en 12 temps

Ce qu’on respire sur Tatouine On a l’impression de le connaître depuis toujours, mais on n’a pourtant jamais rencontré quelqu’un comme lui. Qu’il signe des poèmes (La fatigue des fruits, La douleur du verre d’eau), ou un premier roman, le plus travaillant des gars indolents — trois livres en un an ! — n’écrit jamais que des mantras parvenant momentanément à oblitérer toutes nos souffrances (bien que sans les nier). Il y a dans cette langue à la fois familière et improbable qu’il invente toute la joie d’être en vie et toute la tristesse des deuils de chaque jour. — Dominic Tardif