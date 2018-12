«Ces femmes aux yeux cernés»: sauvé par l’ange exterminateur

Bousculée par le rythme effréné des publications automnales, la troisième enquête d’Alexandre Jobin vient à peine de remonter à la surface de la pile de livres qui s’entassent sur mon bureau ; espérons que l’antiquaire ne nous en veuille pas trop…

Parce que ce Jobin est un personnage assez singulier. Plutôt porté sur l’alcool, fortement marqué par son passé d’enquêteur au Service des renseignements de l’armée canadienne, il est toujours hanté par les missions qu’il a menées en Bosnie et à Chypre. Il y a aussi que notre X-13 recomposé a des fréquentations pas très recommandables.

De Barcelone au lac des Castors

C’est ainsi qu’il a vendu — sans vraiment le savoir, il faut le dire — une toile d’un célèbre peintre catalan à un gangster ; or, c’était un faux, comme l’ont révélé les journaux après une descente de police au QG dudit mafieux russe. Et, comme par hasard, un cocktail Molotov a fracassé quelques jours plus tard la vitrine de sa boutique en blessant grièvement son employée. La jeune Isabelle s’en remettra sans trop de séquelles, mais Jobin est furieux.

Surtout qu’il gardait chez lui la fameuse toile pour dépanner un collègue… que l’on retrouvera bientôt avec deux balles dans la tête. Talonné par les flics auxquels il ne livrera que des demi-vérités, Jobin décide de régler les choses lui-même en retrouvant le peintre catalan, puis en revenant avec une nouvelle toile, authentique celle-là, qui devrait mettre fin à la vengeance du gangster russe. On le verra donc à Barcelone, puis à Paris, où il est traqué cette fois par des acolytes du même gangster. En fait, Jobin se retrouvera au coeur d’une histoire rocambolesque et il ne devra sa survie qu’à la présence de l’ange exterminateur qui lui sert de garde du corps, Pavie Parenteau, sa fille que les lecteurs d’André Jacques connaissent déjà depuis La bataille de Pavie (2015).

Cette Pavie est un personnage étonnant ; nourrie de violences diverses, redoutablement efficace, elle semble ne pouvoir s’exprimer réellement qu’en mettant en scène des carnages comme celui qu’elle orchestre ici au lac des Castors. Mais Pavie ne voyage pas seule et l’on retrouvera aussi dans cette enquête la même série de personnages secondaires qui viennent alimenter le récit ; policiers plus ou moins ronds de cuir, motards ronflants et décrépits, mafiosi dangereusement stéréotypés sont ici d’un réalisme convaincant.

André Jacques sait raconter des histoires avec tout ce qu’il faut de fantasmes comme de données brutes et ses personnages, aussi extrêmes soient certains, donnent vraiment corps à son récit. Le lecteur en vient même à souhaiter que Jobin survive à ses cauchemars… pour que Pavie Parenteau vienne encore une fois lui sauver la vie en exterminant les méchants.