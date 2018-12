«Les contes du réveil matin»: par la lorgnette des objets

Corentin, curieux petit garçon, mène une vie en parallèle à celle des êtres humains. Bien que tout à fait ancré dans le réel, il a une prédisposition à voir le monde autrement, à traverser allègrement la frontière bien poreuse entre son imaginaire et sa vie quotidienne.

Sensible à tout ce qui l’entoure, Corentin entend, comprend et parle le langage des objets, des fleurs, des arbres qu’il rencontre sur son passage. Depuis ces jonquilles dévastées par les hommes qui ont décimé le champ pour en faire des bouquets et les vendre au marché, jusqu’à ce sapin coupé pour Noël qui vengera les siens, en passant par Rosalie, la voiture jalouse et possessive, les objets, végétaux et animaux se racontent à Corentin.

Bien connu pour ses romans policiers, auteur de plusieurs best-sellers, Michel Bussi investit ici l’univers des enfants. Avec Les contes du réveil matin, tout juste publié chez Delcourt, il se penche, tout doucement et tout en poésie, à l’oreille des petits et leur souffle au total dix histoires faites de rêves, d’amour, le tout saupoudré de réflexions philosophiques.

Si tous les récits se valent et permettent de quitter momentanément le réel, de parcourir différents univers toujours accompagné du petit Corentin, certains contes qui forment ce recueil sont, bien entendu, plus accrocheurs que d’autres. « Une échelle pour Gaston » en est.

Alors qu’il s’ennuie, Corentin est invité à repeindre une vieille échelle qui appartient à son oncle. Voulant s’amuser un peu, il décide de donner une couleur différente à chaque barreau. Il les démonte alors un à un pour s’assurer d’un travail bien fait, mais au moment de les remettre en place, une conversation, ou plutôt un échange corsé, s’amorce entre les différentes couleurs.

Le blanc refuse d’occuper le bas de l’échelle, le jaune, comme le soleil, assure qu’il doit être placé tout en haut alors que le rouge, signe de danger, assure que le premier rang lui est plutôt destiné. Il n’y a que le vert, plus tempéré, qui refuse de se battre pour de telles pacotilles. Ce conte, écrit avec grâce, fort de tournures de politesses exagérées entre les personnages, est une délicieuse métaphore de la hiérarchie sociale.

Tout en poésie

À l’instar des contes de fées dans lesquels l’animisme est roi, là où animaux, poêles et arbres s’expriment, dialoguent, conseillent les humains, les histoires de Bussi permettent de voyager de l’autre côté du miroir tout en dénonçant l’incohérence, le non-sens de certains comportements.

Alliant ainsi poésie, philosophie et féerie, l’auteur d’Un avion sans elle joue de finesse, offrant ici et là des petits bouts de poèmes que l’on souligne et auréole d’une étoile. L’histoire de ce grain de sable orgueilleux, ce « grain de folie [qui] se mua en vent de folie » regorge de ces perles à partager. Seul il n’est rien, mais à plusieurs ils sont craints. « Il nous suffit de tous prendre le vent ensemble pour devenir une tornade », raconte-t-il.

À ces textes riches en réflexions, l’illustrateur et peintre français Éric Puybaret offre des illustrations aériennes qui enveloppent les mots de Bussi et leur apportent un complément. À travers ses lignes fines se faufilent des personnages délicats, qui semblent envoûtés par le monde qui les entoure. Puybaret crée des atmosphères tantôt réalistes, tantôt oniriques, à l’image de la poésie de l’auteur. Des contes modernes sensibles et lumineux à glisser entre toutes les mains.

Extrait de «Les contes du réveil matin» « Sur le chemin de la maison, Corentin n’oublia pas de remercier Sandy, toujours en équilibre sur son épaule. Se sachant en position de force, Sandy en profita pour se lancer dans un de ses discours favoris. Ne serait-ce que par reconnaissance cette fois, Corentin était bien obligé d’écouter. — De toute façon, vous les humains, que pouvez-vous comprendre du monde ? Votre hauteur vous permet de dominer la plupart des objets que vous rencontrez, mais baisser les yeux est pour vous une marque de faiblesse ! Regarder vos pieds, une lâcheté ! Et plutôt que de vous pencher vers la vie, c’est-à-dire l’herbe, la terre, le sable, vous scrutez le ciel, c’est-à-dire le grand vide. Je ne m’explique pas comment, avec une telle conception des choses, vous avez pu coloniser la planète. »