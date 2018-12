«Posivitely 4th Street»: chassés-croisés à Greenwich

Dix-sept ans après l’édition d’origine paraît en traduction la brique de David Hajdu, ouvrage célébré pour l’angle inédit de son regard sur le Greenwich Village de la première moitié des années 1960.

Sans vouloir peindre le portrait exhaustif d’un milieu, Hajdu a fouillé, fouillé, fouillé et décanté en plusieurs centaines de pages les rapports entre les protagonistes d’une histoire qui n’est pas seulement celle que ressassent les (dizaines de) bios de Dylan.

On comprend assez rapidement que c’est très compliqué, ce chassé-croisé autour de la 4e Rue. Une sorte de roman. Il y a les confidences des sœurs Baez — et une certaine rivalité entre celles-ci. Il y a les jeux d’influence — et plus qu’une certaine rivalité — entre Bob Dylan et son proche copain Richard Fariña.

Il y a les hauts et les bas de la relation — et une rivalité intense — entre Bob et Joan.

Et il y a, grande inconnue de l’équation, le couple plutôt harmonieux que composèrent Mimi Baez Fariña et Richard Fariña (relation tuée net par le fatal accident de moto de Richard en 1966).

Sans oublier les liens entre Bob et Mimi, Richard et Joan, et les rôles secondaires joués par la coterie des anciens et modernes du mouvement folk.

Ce manipulateur de Bob

Hajdu, à travers une série d’épisodes à la fois très intimes et historiquement signifiants, met en avant sa thèse : ce satané manipulateur de Bob aurait pas mal emprunté sa posture désinvolte et son cool, voire son attitude d’antihéros de la chanson militante, à ce Richard fortiche de l’ironie et de la réinvention de soi.

On laissera les exégètes dylanophiles débattre : la lecture est trop passionnante pour ne pas se laisser prendre dans la toile des manœuvres fondatrices d’un sacré mythe.