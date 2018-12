Atlas de l’inattendu, de Travis Elborough

« On dit souvent que les vacances de rêve se passent hors du monde », écrit Travis Elborough. À l’heure d’Internet, bien des coins de la terre sont si balisés que la sensation de découverte pique du nez. Dans cet Atlas de l’inattendu, l’auteur nous convie avec le cartographe Martin Brown, sur photos, à la rencontre de lieux singuliers et enchanteurs. Ainsi, le puits pétrifiant de Knaresborough, au nord du Yorkshire, dont la forte concentration en calcite transforme en pierre tout ce qu’on y jette : sac à main d’Agatha Christie, chaussure de la reine Mary, chapeau de John Wayne. Au Japon à Tashiro-jima, dite l’île aux chats, les félins sont quatre fois plus nombreux que les êtres humains. Au Pérou, sur le lac Titicaca, les villages flottants des Indiens Uros sont faits de roseaux tressés, sans cesse pourrissants, abandonnés et remplacés. Au Caire, dans la Cité des morts, des habitants écologistes recyclent et vendent 85 % des tonnes de détritus ayant atterri sur leur sol.

Atlas de l’inattendu ★★★ 1/2 Travis Elborough, traduit de l’anglais par Claire Breton et Karine Guerre, La Martinière, Paris, 2018, 208 pages