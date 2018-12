Alain Bashung — Sa belle entreprise, de Stéphane Deschamps

Boucle au cou. Visage poupin. Au tournant de la majorité, Alain Baschung (qui n’avait pas encore abandonné le c) pose pour une photo promo avec les Dunces, groupe bluegrass-rockabilly en compagnie de qui il fera boire et danser les soldats américains de l’OTAN postés en France. Mais il y a déjà dans le regard, malgré le costume ringard, la défiance grâce à laquelle cet enfant sauvé par le rock’n’roll saura conjuguer Buddy Holly et Mallarmé, Gene Vincent et Léo Ferré. Sur un ton biographique classique, Stéphane Deschamps raconte les nombreuses crises que connaîtra l’ambitieuse entreprise de l’amant de Gaby. Les vrais fans n’apprendront sans doute pas grand-chose, mais se régaleront des quelques anecdotes du mentor Dick Rivers, de l’ami parolier Jean Fauque et du luxe de photos ponctuant cet exercice d’admiration, chronique iconographique de la métamorphose aussi vestimentaire que spirituelle d’un hurluberlu yé-yé mal fagoté devenu prince spectral de la nuit.

Alain Bashung ★★★ 1/2 Stéphane Deschamps, Hors Collection, Paris, 2018, 184 pages