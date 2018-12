Évolution, de Steve Parker

L’arbre n’est pas la meilleure analogie pour décrire l’évolution, car la vie ne correspond pas à un tronc qui se divise au fil du temps en quelques branches. Elle ressemble plutôt à un épais foisonnement de feuilles et de rameaux. Avec Évolution, on découvre la chronologie complexe de la faune et de la flore au fil des pages. Si certaines des espèces présentées ont disparu depuis belle lurette (gare aux nombreux dinosaures entre les deux couvertures !), d’autres foulent notre planète depuis des millions d’années sans trop avoir changé. Dans l’épais volume, vous découvrirez ainsi la tortue alligator, qu’on retrouve aux États-Unis et qui existe depuis le cénozoïque. Les auteurs du recueil ne sont pas avares de détails taxonomiques et anatomiques. Si la lecture est ardue, les illustrations sont nombreuses et magnifiques. Elles accrocheront certainement l’oeil d’un enfant passionné des diplodocus, mammouths et autres monstres d’hier ou d’aujourd’hui.

Évolution ★★★ Sous la direction de Steve Parker, Delachaux et Niestlé, Paris, 2018, 576 pages