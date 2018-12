Angoisse et beauté, de Pascal Quignard

Effacements. C’est ainsi que l’artiste anversois François de Coninck appelle les pages qu’il glane dans des magazines pornographiques, après les avoir trempées dans un ravageur bain d’acide. Titre trompeur, dans la mesure où l’épaisse brume qui les recouvre révèle quelque chose plus qu’elle en efface. L’acte sexuel redevient grâce à cette alchimie ce geste répondant à une logique à la fois opaque et lumineuse. Pascal Quignard réunit ici une cinquantaine de ces œuvres afin de réfléchir, dans autant de brefs textes philosophico-poétiques, à cette éternelle énigme qu’est le désir, sans s’empêcher de multiplier les poncifs très bof sur l’animalité première de l’être humain. L’auteur de Villa Amalia n’est pourtant jamais aussi émouvant que lorsqu’il célèbre plus simplement ces « récits des passions qu’un irrépressible désir avait inspirées », « histoires qui sont extraordinairement intenses, chaotiques, contingentes, incertaines, ambiguës. […] Aussi sidérantes que les étoiles dans le ciel ».

Angoisse et beauté ★★★ Pascal Quignard, illustré par François de Coninck, Seuil, Paris, 2018, 120 pages