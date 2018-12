Catherine Deneuve. Film par film, d’Isabelle Giordano

La journaliste Isabelle Giordano a de la suite dans les idées. Forte du succès, l’an dernier, de Romy Schneider. Film par film, la voilà qui reprend la même formule afin de revisiter, avec la collaboration de Mathieu Guetta, l’impressionnante filmographie de « la femme la plus belle du monde », avec quelque 200 photographies à l’appui. Rassurez-vous, l’auteure ne fait pas que saluer la grande beauté de la muse de Demy, de Truffaut, de Polanski, de Téchiné… D’une décennie à l’autre, celle qui forma avec Depardieu l’un des plus mythiques couples du cinéma français se réinvente, étend son registre, explore des personnages à des antipodes de l’image bourgeoise qu’on se fait d’elle. On regrette d’ailleurs que la période 2010 soit si rapidement évacuée alors que l’actrice trouve chez Emmanuelle Bercot des territoires qu’elle n’avait pas encore explorés. Catherine Deneuve demeurant avide de rôles et désirée des cinéastes, la parution de ce livre paraît ici prématurée.

Catherine Deneuve. Film par film ★★ 1/2 Isabelle Giordano, Gallimard, Paris, 2018, 240 pages