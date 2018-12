Versailles, splendeurs et intimité, d’Yves Carlier

Somptueusement illustré par les photographes officiels de Versailles, ce livre rédigé par le conservateur général du patrimoine au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon regorge de beauté, mais laisse de glace. Certes, on y offre des prises de vue imprenables des opulents jardins et du hameau de la reine, ainsi que des détails du luxe ostentatoire régnant entre les murs — ah, ces passementeries de soie ! On trouve même des citations de témoins privilégiés des diverses époques, quand le modeste pavillon de chasse de Louis XIII devint un fastueux monument sous Louis XIV, puis le théâtre de soirées extravagantes, et enfin un musée grâce aux bons soins de Louis-Philippe sous la Restauration. En refermant le livre aux légendes platement descriptives, on a l’impression d’avoir eu droit à une visite rapide en compagnie d’un guide pressé et peu amène, n’ayant aucune envie de partager des secrets d’histoire. Mais où est donc Stéphane Bern quand on a besoin de lui ?

Versailles, splendeurs et intimité ★★★ Yves Carlier, La Martinière, Paris, 2018, 240 pages