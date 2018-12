Chanel. Les campagnes photographiques de Karl Lagerfeld, Introduction de Patrick Mauriès. Photographies de Karl Lagerfeld.

En 1983, personne n’osait prendre la direction de la mythique maison de haute couture fondée par Gabrielle Chanel. Personne, sauf Karl Lagerfeld, lui qui allait poursuivre la tradition d’élégance de l’enseigne et y apporter sa griffe et son éclectisme. C’est ce qui éclate dans cet hommage sur papier glacé, célébrant à la fois les créations extravagantes de l’homme aux lunettes noires (et à l’éventail), et son œil admiratif pour ces femmes qui lui prêtent leur beauté. Car celui qui fut déjà au service de Fendi, de Dior et de Chloé a commencé à entretenir une passion pour la photographie à partir des années 1980. Défileront devant sa caméra les mannequins les plus célèbres, à commencer par Inès de la Fressange, la quintessence de la Parisienne sophistiquée, suivie de Claudia Schiffer, la splendeur allemande, et l’arrivée progressive des actrices, dont Tilda Swinton, Marina Vacht et Kristen Stewart. Une cohabitation harmonieuse dans cet ouvrage, moins idyllique au sein de cette industrie.

Chanel ★★★ Intro de Patrick Mauriès, Éditions de la Martinière, Paris, 2018, 558 pages