L’encyclopédie du savoir relatif et absolu, Bernard Werber

La version augmentée de cette « fantaisie » docte de l’auteur des Fourmis, justement née dans les pages de cette saga, à travers les interventions de son personnage, le professeur Edmond Wells, est un pur plaisir de « consultation délinquante » pour les nostalgiques de l’ère pré-Wikipédia… Et probablement même pour ceux qui ne s’en souviennent pas. Classés par thématiques aux intitulés qui rappellent plusieurs romans de Werber, les articles plus ou moins courts de cette encyclopédie aux contours fictifs, qui exposent pourtant des choses bien vraies, naviguent entre les savoirs historiques et scientifiques plus ou moins « utiles » et les lubies du prolifique auteur (ou de son personnage ?), mais toujours trempés d’une douce ironie qui les rend tous intéressants à leur façon. Un ouvrage à consulter à petites doses, et pas forcément dans l’ordre.

Nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu ★★★ Bernard Werber, Albin Michel, Paris, 2018, 704 pages