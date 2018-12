Première: 40 ans de cinéma, de Jean-Philippe Guerand

Pour le quarantième anniversaire du célèbre magazine qui acclame les stars plus que les cinéastes, Jean-Philippe Guerand, qui y fut journaliste pendant huit ans, se paie un irrésistible voyage dans le temps qui ravira les cinéphiles. Illustré de fac-similés, Première : 40 ans de cinéma se veut une collection d’entrevues (très souvent sous la forme de questions et réponses) et de visites des plateaux (français et américains) les plus mémorables, ainsi que des coups de coeur et coups de gueule des membres de la rédaction. Au fil des pages, on retrouve ainsi Adjani, Huppert, Miou-Miou, Depardieu, Dewaere, de même que Truffaut, Pialat, Malle… Alors que la nostalgie nous envahit et qu’on se prend à rêver à l’époque où les salles de cinéma pullulaient, bang ! on tombe sur un article de Jean-Louis Ginibre, datant d’octobre 1990, intitulé « La chute des femmes », où l’on apprend que Meryl Streep « monte au créneau » quant aux rôles féminins intéressants qui se font rares à Hollywood. Plus ça change…

Première: 40 ans de cinéma ★★★ Jean-Philippe Guerand, Hors Collection, Paris, 2018, 335 pages