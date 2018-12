Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma

Catalogue de l’exposition présentée en ce moment à la Philharmonie de Paris, l’ouvrage dirigé par N. T. Binh, membre du comité de rédaction de la revue Positif, est richement illustré et rigoureusement documenté. S’il s’intéresse principalement à de grandes figures de la comédie musicale filmique américaine — Gene Kelly, Julie Andrews, Barbra Streisand et Bob Fosse, mais aussi Damien Chazelle, réalisateur de La La Land —, le livre est ponctué de témoignages et de regards sur la pratique française — Jacques Demy et Michel Legrand, bien entendu, mais aussi Alex Beaupain, fidèle collaborateur de Christophe Honoré. Certains auteurs se permettent d’explorer des voies parallèles, à savoir les paradoxes de Bollywood, le vaste champ du film d’animation et les incarnations de la comédie musicale dans la culture populaire actuelle. Avec ses textes brefs, diversifiés, au style accessible, et son admirable iconographie, l’ouvrage enchantera les aficionados d’un genre qui n’est pas près de s’éteindre.

Comédies musicales ★★★★ Sous la direction de N. T. Binh, Éditions de la Martinière, Paris, 2018, 216 pages