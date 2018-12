La journaliste et essayiste Rita Cirio a bien connu un certain Federico Fellini : à Rome, le célèbre cinéaste italien (Amarcord, La Dolce Vita, 8 1/2) était… son voisin. Et comme il n’avait rien d’un misanthrope — bien qu’il se décrive souvent comme un grand timide à celle qui est aussi critique de théâtre pour l’hebdomadaire L’Espresso —, il l’a souvent invitée à causer et à l’observer au travail sur ses plateaux de tournage. Deux ans avant sa mort, le 31 octobre 1993, Cirio a amorcé une ultime série d’entrevues colligées dans ce livre délectable où le cinéaste plonge dans ses souvenirs d’enfance (parfois brumeux, comme Rimini en hiver, sa ville natale), ceux de ses tournages (bien magnanime à l’égard de Donald Sutherland sur Casanova), et surtout de ses amitiés. Évidemment, du début à la fin, la dégaine de Marcello Mastroianni plane sur la conversation, Fellini le décrivant comme ses admirateurs l’imaginent : modeste, affable, décontracté. Ces deux-là étaient faits pour s’entendre.

Federico Fellini. Le métier de cinéaste ★★★★ Rita Cirio, traduit de l’italien par René de Ceccatty, Seuil, Paris, 2018, 252 pages