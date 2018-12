«Calamity Jane»: la face cachée d’une rebelle

Ma Chérie, Ceci n’est pas censé être un journal, et il se peut même que ça ne te parvienne jamais, mais j’aime penser à toi en train de lire […] Je suis seule dans ma cabane, ce soir, et fatiguée. J’ai fait aujourd’hui soixante miles à cheval jusqu’à la poste et suis rentrée ce soir. C’est ton anniversaire et tu as 4 ans aujourd’hui. Vois-tu, ton papa Jim m’a promis qu’il m’enverrait toujours une lettre chaque année, le jour de ton anniversaire. Comme j’ai été heureuse d’avoir des nouvelles de lui ! Il m’a envoyé ta petite photo : tu es mon portrait craché à ton âge et, en regardant ta petite photo ce soir, je m’arrête pour t’embrasser, et puis, à me souvenir, les larmes viennent et je demande à Dieu de me laisser un jour réparer mes torts d’une façon ou d’une autre […]