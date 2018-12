Infographie de la Seconde Guerre mondiale, Jean Lopez et collaborateurs

Cet ambitieux ouvrage encyclopédique est né d’un constat : la masse de données disponibles sur la guerre 39-45 n’a jamais été aussi importante, mais il est devenu extrêmement complexe de leur donner du sens. Les historiens Jean Lopez, Vincent Bernard et Nicolas Aubin proposent une grille de lecture globale du conflit rendue attrayante par la présentation que Nicolas Guillerat en fait à l’aide du data design. L’ouvrage comporte 53 thèmes (il a bien fallu faire des choix) et 357 infographies. Le tout s’avère le plus souvent réussi et lisible, mais exige effort et attention pour bien en saisir les détails. Les quatre entrées thématiques dépassent les aspects militaires en organisant quantité d’informations économiques et humaines relatives au conflit. Bien qu’il comporte, çà et là, certaines approximations, ce livre original fondé sur une démarche historienne propose une forme novatrice et intelligente qui plaira autant au néophyte curieux qu’au spécialiste.

Infographie de la Seconde Guerre mondiale ★★★ 1/2 Jean Lopez et collaborateurs, Perrin, Paris, 2018, 191 pages