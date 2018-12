Les plus belles églises d’Europe, textes de Jacques Bosser et photos de Guillaume Laubier

Utile avant, après et même sans voyage : le livre réunissant les photos de Guillaume Laubier et les textes de Jacques Bosser offre une formidable visite commentée de certaines églises d’Europe : les plus belles, clame-t-on dès la couverture. Le grand format proposé par La Martinière, dite « la première maison d’édition de livres illustrés en France », permet d’entrer de plain-pied dans l’histoire de l’architecture religieuse. Vues d’ensemble, façades, programme décoratif, détails... Quarante églises sont mises en valeur. Sans surprise, ni excès, les arrêts en Italie et en France dominent en nombre. Les découvertes mènent sinon en Bavière, en Pologne, au Portugal. La chapelle Sainte-Marie-des-Anges, la plus contemporaine (terminée en 1996), trône avec son béton dans les Alpes suisses. Les textes, justes et peu simplistes, sont de ceux qui préparent une réelle visite ou, au contraire, la concluent.

Les plus belles églises d’Europe ★★★ 1/2 Textes de Jacques Bosser, photos de Guillaume Laubier, Éditions de La Martinière, Paris, 2018, 240 pages