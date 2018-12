L’éprouvante libération de la France par les Alliés qui l’ont imposée ou les civils qui l’ont subie se donne à voir dans ces centaines de photographies rassemblées par Philippe Faverjon. Souvent inédites, légendées à partir, entre autres, d’informations rédigées par le collectif PhotosNormandie sur Flickr, elles illustrent l’entraînement, les préparatifs, l’attente, la traversée, puis le choc du 6 juin 1944, immortalisé par le célèbre cliché Into the Jaws of Death, de Robert F. Sargent. De saisissantes images illustrent aussi la difficile, parfois atroce, mais décisive bataille de Normandie avec ses blessés, ses cadavres, ses croix blanches, ses rencontres entre militaires et civils éprouvés, ses femmes tondues et ses très jeunes prisonniers allemands déambulant dans un paysage ravagé par les obus alliés. Ce livre, qui se clôt sur l’enivrante libération de Paris, offre une vision intime et remarquable de ce terrible été normand, l’un des tournants de la Seconde Guerre mondiale.

D Day ★★★ Philippe Faverjon, Éditions Prisma, Gennevilliers, 2018, 205 pages