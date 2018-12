Diane Dufresne: aujourd’hui, hier et pour toujours, par Diane Dufresne

Imaginé par Richard Langevin et élaboré par Nadine Lauzon, ce livre de photos est un véritable régal pour les yeux, un pur ravissement. Tout en se réjouissant de l’abondance, on doit tout de même déplorer le peu de mise en contexte des images, ce qui n’empêchera certainement pas les admirateurs de faire de cet ouvrage souple, facile à manipuler, leur nouveau livre de chevet. Non seulement il offre plusieurs photos rares ou inédites, mais les incontournables, toutes au rendez-vous, sont reproduites selon de hauts critères de qualité. De 1944 à 2018, les décennies se suivent et ne se ressemblent pas. Les années 1950 dans l’est de la ville, les années 1960 à Paris, l’émancipation des années 1970, la démesure des années 1980, les préoccupations sociales et environnementales des années 1990 et 2000. De Tiens-toé ben j’arrive ! à Meilleur après, on assiste à l’ascension d’une étoile, à l’affirmation d’une artiste incomparable, au déploiement d’un talent sans bornes, d’un engagement exceptionnel.

Diane Dufresne. Aujourd’hui, hier et pour toujours ★★★★ Diane Dufresne, Libre Expression, Montréal, 2018, 196 pages