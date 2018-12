Les flâneurs

Des cases en noir et blanc

En chinant à Expozine, on a découvert l’encore toute jeune maison québécoise de bande dessinée La logique du calendrier, qui fait dans le noir et blanc. Un peu au hasard, on y a pris le maîtrisé Il est l’heure d’aller nourrir les poules, de Noriko, sur les affres de la répétition assommante du quotidien d’une jeune designer graphique, qui se rêve simplement ailleurs. Moins contrôlé, plus brut, laissant sourdre par pics plus d’émotions, L’arbre à l’envers, d’Aude Fourest, a autrement mais tout autant charmé. Elle y parle d’enfance, d’apprentissage du plaisir, des tabous, de la religion et du deuil. On suivra les prochaines publications.