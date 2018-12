Les organisateurs du Prix littéraire des collégiens annoncent la reprise de l’édition 2019, qui avait été suspendu le 14 novembre à la suite du tollé provoqué par l’arrivée d’Amazon comme commanditaire.



« Fidèle à sa mission principale d’aider les jeunes dans la poursuite de leur formation académique, la Fondation Marc Bourgie soutiendra le Prix littéraire des collégiens pour cette édition », indique le communiqué lancé par la Fondation. Claude Bourgie Bovet, cofondatrice du prix, a confirmé au Devoir que l’édition 2019 se ferait donc finalement sans subsides d’Amazon.



Le prix avait été suspendu en « résultante directe de la réaction désolante de plusieurs acteurs du milieu du livre au Québec suivant l’annonce récente d’un appui majeur », expliquait alors le texte signé par Mme Bourgie Bovet.



Né en 2003, le Prix littéraire des collégiens est un prix de débat, de littérature et d’éducation, soutenu et propulsé par la Fondation Marc Bourgie, et par l’énergie de Claude Bourgie Bovet. Des collégiens défendent leur favori parmi cinq livres, préalablement sélectionnés par un jury présidé par Le Devoir, qui accompagne ainsi le prix depuis ses débuts. Une grande finale nationale a lieu en avril à Québec, où les étudiants se retrouvent pour une chaude nuit de débat. L’auteur du livre lauréat remporte une bourse de 5000 $.



Cette année, les livres finalistes sont Créatures du hasard de Lula Carballo (Le cheval d’août), Les villes de papier de Dominique Fortier (Alto), De synthèse de Karoline Georges (Alto), Querelle de Roberval de Kevin Lambert (Héliotrope), Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel (Del Busso).



D’autres détails suivront.