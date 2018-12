«Dernier départ pour l’ailleurs»: piétiner à l’aéroport

Jeanne, adolescente de 15 ans, a un petit frère de 12 ans qui prend toute la place. « Son diagnostic a trois mètres de long avec plein de lettres mélangées comme si on jouait au Scrabble en déposant des plaquettes sur notre plateau. »

Elle se sent comme une figurante dans sa propre famille. « Une lourdeur embrumait mes horizons courts. » Bien entendu, ses parents ignorent qu’elle va mal.

Sous prétexte d’aller passer son samedi à la bibliothèque, la jeune protagoniste de Dernier départ pour l’ailleurs se rend plutôt passer le temps à l’aéroport, dans la zone des départs. L’adolescente malheureuse voudrait partir, être ailleurs, disparaître. Mais même à l’aéroport, le nuage gris qui l’accompagne n’arrive pas à se dissiper : « Je suis étrangère. Je suis de trop. Comme partout. »

Auteure d’une quarantaine de titres pour la jeunesse depuis 2006 (dont la série Les secrets du divan rose), Nadine Descheneaux a conçu Dernier départ pour l’ailleurs comme un long soliloque dépressif sans véritable récit, fait de retours à la ligne, de phrases courtes et nominatives, où la répétition du même tient lieu de moteur de l’inaction du personnage.

Dans ce récit qui n’avance pas — un aspect peut-être intentionnel, mais qui transpire la facilité —, on verra, à la page 22, Jeanne dire : « Ma place n’est nulle part. Je n’ai plus d’ici. »

À la page 50, le monologue est toujours sur la même note : « Je veux être quelqu’un d’autre. Je veux être quelqu’un pour quelqu’un d’autre. Exister. Compter. Valoir. Signifier. » Un peu plus loin encore, pour être bien certain que le lecteur comprenne l’état d’esprit du personnage : « Ma vie est plus lourde que ma valise. »

Si la prémisse est intéressante, l’auteure ne pousse cependant pas très loin son idée — et s’y rend en piétinant.



Extrait de «Dernier départ pour l’ailleurs» « On m’a souhaité une bonne journée. Platement. J’aurais aimé, je pense, qu’on me questionne et qu’on s’intéresse à mon emploi du temps. Qu’on s’inquiète même, en me balançant un conseil, une recommandation, un avertissement. »