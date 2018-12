«Nous sommes faits l’un pour l’autre», texte et illustrations de Jui Er, lu par Pascale Bussières

Les habitués des albums très chansonniers de La Montagne secrète seront peut-être un peu déstabilisés par ce livre audio, désormais sans disque physique, qui ne propose aucune ritournelle, aucune chansonnette, aucune comptine. C’est toutefois une très belle mais discrète musique aux accents orientaux, réalisée par Olaf Gundel, qui berce la lecture enjouée et enveloppante qu’offre Pascale Buissières de ce très beau recueil d’une cinquantaine de petites vignettes sur les petits bonheurs du quotidien de Petit Soleil le cochon, de Petite Souris et de leurs amis. On a heureusement pensé à ajouter quelques notes de guitares distinctives pour que les lecteurs encore en devenir ou pas trop habiles puissent savoir quand tourner la page. Ces petits récits aux accents philosophiques écrits et magnifiquement illustrés par l’artiste et auteure jeunesse chinoise Jiu Er, dont plusieurs empruntent la forme poétique, célèbrent avec sagesse et humour l’amitié, ses défis, ses vertus et quelques petites et grandes questions de la vie.

Nous sommes faits l’un pour l’autre ★★★ 1/2 Jui Er, lu par Pascale Bussières, La Montagne secrète, Montréal, 2018, 112 pages