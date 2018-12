Vous souvenez-vous de la collection jeunesse « Un bon exemple de… » parue chez Grolier au début des années 1980 ? Parmi ces titres, il y avait Un bon exemple de ténacité : Maurice Richard raconté aux enfants, de Line Fortin. Eh bien, c’est exactement à cette série de livres que l’on pense en lisant Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey !, biographie illustrée didactique et moralisatrice de Jacques Plante. Martelant presque à chaque page le titre de l’album, l’auteure Andrée Poulin raconte les différents exploits du célèbre cerbère du Canadien, à qui l’on doit le port du masque au hockey, de sa petite enfance jusqu’à la première de ses six coupes Stanley. Agrémenté des illustrations d’un charme suranné et aux couleurs chaudes de Félix Girard, ce bel exemple d’inventivité et de courage a le double mérite de rappeler à notre bon souvenir l’un des plus grands joueurs de la LNH et l’époque bénie où l’on surnommait le Canadien à juste titre nos Glorieux. Nostalgie, quand tu nous tiens…

Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey ★★★ Andrée Poulin et Félix Girard, Montréal, Québec Amérique, 2018, 32 pages