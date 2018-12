La petite fille blanche ★★★★ Lili Chartrand et Marie Lafrance, Montréal, Québec Amérique, 2018, 36 pages

« Ida était une petite fille menue, toujours de blanc vêtue. Avec des yeux pareils à des morceaux de ciel. Qui était-elle ? D’où venaitelle ? Mystère. » Ange, spectre ou fée, le gracieux petit personnage éthéré né de l’imagination de l’auteure Lili Chartrand et de l’illustratrice Marie Lafrance paraît sortir d’un conte d’Andersen. Dotée de pouvoirs magiques, vivant en parfaite communion avec la nature et les animaux, la petite Ida délivre les êtres de leur souffrance. Invisible aux yeux de tous, sauf de ceux qui vont bientôt mourir, la fillette affiche à la fois un air de bonté et de tristesse. Alors que les illustrations aux jolies rondeurs, aux verts vibrants et aux délicats gris bleutés traduisent tendrement la solitude et la mélancolie du personnage central, l’émouvant conte traite avec finesse de la maladie, de la vieillesse, du deuil et de la mort. En résulte un magnifique album initiant en douceur les tout-petits au plus grand mystère de la vie.