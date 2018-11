Un prix pour Monique Durand

Photo: Michael Monnier Le Devoir

Monique Durand, collaboratrice au Devoir, reçoit le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec–Oeuvre de l’année sur la Côte-Nord, pour son livre Saint-Laurent mon amour, publié chez Mémoire d’encrier. Le prix est assorti de 5000 $. Dans ce livre, l’auteure mêle portraits, impressions personnelles et textes à saveur historique pour raconter le fleuve à travers figures de riverains, histoires et paysages. Née à Montréal, Monique Durand habite depuis quelques années à Sept-Îles. Elle est écrivaine, journaliste, réalisatrice, conférencière et globe-trotteuse. Les lecteurs du Devoir la connaissent bien pour ses récits de voyage, et particulièrement ses séries sur la Côte-Nord et le Grand Nord.