«Le modèle de Nice»: journal d’un poète à la dérive

Poète ascendant geek ou geek ascendant poète, selon le point de vue, Constantin a quitté la vie rosemontoise afin de s’installer à La Meunière, où la faune du coin le regarde de travers — « on te truste pas, man » —, dans une petite maison achetée grâce à l’obtention d’une bourse.

Ponctuellement, Marianne, sa blonde qui ressemble « aux sylvidres, ces femmes-plantes extraterrestres que combat Albator », vient lui rendre visite.

Outre les chats perdus qu’il adopte, Constantin se lie d’amitié avec Angéline, « qui rôde dans le coin […] passe sur son dix vitesses devant la maison en jetant des regards louches dans sa direction ».

Morne quotidien

Si chaque page du Modèle de Nice suinte l’ennui et le désespoir qu’éprouve Constantin, qui peine à écrire et s’évade dans des délires éthyliques, c’est avec un plaisir croissant qu’on se délecte de l’écriture de Patrick Brisebois (Trépanés, Chants pour enfants morts) dans ce « roman en forme de journal fictionnel », qu’on s’attache à ce personnage d’écrivain solitaire, croisement attendrissant entre l’adolescent attardé et le poète maudit.

Alors qu’il décrit le morne quotidien en un irrésistible mélange de mélancolie, de fantaisie et de dérision, l’auteur ponctue le tout de scènes loufoques, telles ce passage à l’épicerie où les noix d’acajou « sont à deux piasses » ou celui chez l’antiquaire où il espère trouver des « figures Star Wars vintage » et se fait dire que c’est des « grands gars » comme lui qui « ont l’air un peu fou » et « sont bloqués à douze ans » qui en achètent.

Bien qu’il ne se passe pas grand-chose à La Meunière, le lecteur est néanmoins projeté dans bon nombre d’univers, parfois à une vitesse fulgurante, tant fusent les références à la culture populaire (avec un penchant pour Star Wars) et à la littérature (avec un faible pour la littérature du XIXe siècle).

Ainsi, Constantin rêve tour à tour qu’il évolue dans un jeu vidéo, dans un film de Cronenberg et dans un récit de Maupassant. En une seule phrase, Patrick Brisebois parvient à provoquer des collisions entre divers mondes, évoquant d’insolites associations d’idées : « Son iTunes le fait sursauter, on vient de passer de Chopin à Duran Duran. »

Personnages ducharmiens

Tandis que Constantin et Marianne se retrouvent au fil des semaines, tantôt pour se livrer à des dialogues de sourds, tantôt pour se tirer la pipe quant à leurs modes de vie respectifs, Patrick Brisebois paraît rendre hommage au fusionnel couple Ferron de L’hiver de force, qui semblait parfois parler à l’unisson.

Outre l’amour des livres et du cinéma qu’ils partagent avec André et Nicole, le poète en panne d’inspiration et sa muse maussade se rapprochent encore plus des personnages ducharmiens lorsque leurs propres voix s’entremêlent jusqu’à provoquer la confusion.

« C’est toi ou c’est moi qui parle ?

— Écoute, je sais pas.

— J’adore ce film-là. »

Journal de bord d’un poète à la dérive, récit d’apprentissage d’un adulescent ou fragments de vie d’un « pas d’vie » solitaire, Le modèle de Nice est d’abord et avant tout une fascinante incursion dans la tête (fêlée ?) d’un écrivain aux prises avec les affres de la création.



Extrait de «Le modèle de Nice» « Constantin écrit dans un cahier noir et rouge à lignes bleues avec un crayon rouge. Quand on commence à écrire, plus jeune, on écrit des poèmes. Ensuite des nouvelles, ensuite un premier roman. Il fait tout à l’envers. Il ne veut plus raconter. Il ne veut plus commencer un chapitre, boucler un chapitre, fermer un arc, finir. Je veux pus raconter, dit-il à voix haute. Il n’y a aucun écho dans le salon. Adolescent, il voulait devenir poète à tout prix. Maintenant, c’est tout ce qui reste. Dickinson a chassé K. Le Guin. Desbiens a chassé K. Dick. »