«La cité des rêves»: l’immigration a forgé New York

New York fascine, attire. Au coeur de cette Babel fourmillent ses millions d’habitants issus de l’immigration, depuis sa fondation par les Hollandais au XVIe siècle jusqu’à nos jours. Dans La cité des rêves, originalement paru en anglais en 2016, l’historien américain Tyler Anbinder tisse un ambitieux et foisonnant récit de la vie de ces immigrants, anonymes ou célèbres, et des raisons qui les ont menés en Amérique.

Ici, peu de tableaux statistiques, mais un kaléidoscope formé de centaines de trajectoires individuelles que l’historien a glanées, notamment dans les journaux d’époque, et remis en contexte. Narrées avec finesse par une plume alerte, ces histoires décrivent l’éprouvante traversée de l’Atlantique.

Puis, elles témoignent de l’implantation et du métissage progressif de ces Néerlandais, Anglais et Écossais de l’époque prérévolutionnaire. À ceux-là s’ajoutent les Irlandais et les Allemands du XIXe siècle, les Italiens et les juifs d’Europe de l’Est au début du XXe siècle, puis les Chinois et les Caribéens arrivés au cours des dernières décennies.

Monumentale fresque

Des quartiers prennent vie dans cette monumentale fresque, entre autres durant les années 1770, 1860 et 1910, auxquelles Anbinder accorde une attention particulière. L’historien se montre aussi habile dans la description des conflits liés à l’immigration, un enjeu d’actualité sous la présidence de Donald Trump. La cité des rêves dépeint un tableau vivant des idéaux de diversité et de tolérance, tout comme elle montre la crainte, voire la peur de la fragmentation sociale, ainsi que les méfaits de la discrimination, de l’exclusion et de l’affrontement.

Cette importante contribution à l’histoire de la métropole américaine évite le cliché de la célébration du multiculturalisme. Elle s’avère un pertinent rappel que les États-Unis forment avant tout une nation d’immigrants et que New York, emplacement de la Trump Tower, en est la quintessence.