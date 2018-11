Les flâneurs

Tout savoir sur le sexe

Pour tout savoir sur la sexualité à travers les âges, il faut lire Une histoire des sexualités, dirigé par Sylvie Steinber, aux Presses universitaires de France. Les auteurs y analysent la sexualité de la Grèce antique à aujourd’hui, en passant par le Moyen Âge, la Renaissance et le XIXe siècle, en Europe occidentale. On y pèse d’autant plus, par contraste, le poids des diktats de l’Église sur les pratiques sexuelles, à partir du Moyen Âge, dans l’Europe chrétienne. On y suit la très lente affirmation des femmes, précipitée au siècle dernier par la découverte de la pilule contraceptive.