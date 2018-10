Une application pour emprunter des livrels

Bibliopresto lance une nouvelle application pour faciliter le prêt de livres numériques en bibliothèque. Disponible pour iOS — et dans quelques semaines pour Android —, l’application propose des options clé en main pour la lecture sur le téléphone mobile ou la tablette. Elle permet aussi d’accéder à plus d’une bibliothèque. C’est l’utilisation d’un nouveau standard de verrou numérique (antipiratage) libre qui permet la simplification, et qui devrait aider à réduire dans la foulée « les bogues rencontrés par les usagers et, par conséquent, la charge des bibliothèques en matière de soutien technique », selon Bibliopresto. L’application permettra également « de faire évoluer selon les besoins des bibliothèques québécoises, plutôt que de ne proposer que des produits tiers dont elle ne peut influencer le développement ».