Et les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal sont…

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le jury du Grand Prix du livre de Montréal a retenu un quintette de haute tenue pour son édition 2018, pigeant du côté d’oeuvres exigeantes parmi les 234 oeuvres admissibles soumises par les éditeurs. On retrouve ainsi deux abonnées des prix littéraires, Marie-Claire Blais et André A. Michaud. Le très beau Une réunion près de la mer (Boréal) de la première et le labyrinthique Routes secondaires (Québec Amérique) de la seconde se mesureront à l’incandescente et féroce poésie de La dévoration des fées (Le Quartanier) de Catherine Lalonde (aussi journaliste en ces pages) de même qu’à celle pleine de ruptures de François Charron dans L’herbe pousse et les dieux meurent vite (Les Herbes rouges). Les nouvelles décalées de Maxime Raymond Bock dans Les noyades secondaires (Le cheval d’août) complètent la sélection. Accompagné d’une bourse de 15 000 $, le Grand Prix sera remis le 12 novembre.