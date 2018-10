«Le chemin de la montagne» dans le coeur des bibliothécaires

Image: Marianne Dubuc

L’album jeunesse pour 3 à 6 ans Le chemin de la montagne, de Marianne Dubuc, a su gagner le coeur des bibliothécaires de Montréal. L’histoire de la vieille Madame Blaireau, qui monte chaque semaine au sommet de la montagne et qui entraînera le petit Lulu dans sa ballade, lui faisant découvrir la nature, a remporté le Prix du livre jeunesse 2018 des Bibliothèques de Montréal. Le jury de cinq bibliothécaires a salué la mise en scène subtile de la poésie du quotidien de cette « ode à la nature sensible et remplie d’humanité ». Une bourse de 500 $ accompagne le prix.