« Flavie revient du karaté avec papa. C’est dur de tenir la main de papa avec les grosses mitaines baleines […] en tournant le coin, sur la rue Saint-André, une chenillette de déneigement remonte le trottoir en dégageant la neige à vive allure. » Depuis ce doux soir d’hiver jusqu’au voyage en Floride en passant par la mort de pépé Paul, Biz et sa fille racontent dix courtes histoires dans lesquelles on accède au quotidien d’une famille montréalaise. L’école, le travail, les sautes d’humeur tout comme les bons moments passés ensemble forment un réel identifiable. Si les illustrations réalisées par Alice, la fille de l’auteur, tendent à offrir une vision enfantine du sujet — ce regard à hauteur d’enfant annoncé dans le communiqué —, le regard de l’adulte sur cette quotidienneté québécoise est palpable et tient beaucoup à une narration faussement ingénue. Tenu par une instance omnisciente, qui commente les pensées et gestes de chacun, le récit offre un portrait plutôt commun de ces personnages sans que nous accédions à leur singularité.

C’est Flavie ★★★ Biz et Alice Fréchette Alepin, Duchesne et du Rêve, Montréal, 2018, 96 pages