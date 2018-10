Toronto — Un nouveau sondage suggère que les écrivains canadiens gagnent 27 % de moins qu’il y a trois ans. Selon The Writer’s Union of Canada, les revenus moyens sont passés de 12 879 $ en 2014 à 9380 $ en 2017. L’enquête a été menée au printemps 2018 et a demandé aux membres du syndicat et à d’autres écrivains, principalement issus du Canada anglais, de partager les détails de leurs revenus de 2017.Les redevances d’édition ont été la principale source de revenus (45 %), tandis que la rédaction pour des entreprises et des gouvernements et le travail à la pige ont fourni 32 %. Les revenus provenant de l’auto-édition ont augmenté de 8 %, mais l’étude indique que les revenus d’Access Copyright — qui distribue les redevances aux auteurs et aux éditeurs — ont diminué en moyenne de 42 %. Il était difficile de savoir dans quelle mesure les redevances d’Access Copyright contribuaient au revenu des auteurs, mais un tableau accompagnant l’enquête suggérait que cet apport était inférieur à 10 %. Sur les 1499 écrivains participant à l’enquête, 31 % avaient plus de 70 ans et 31 % avaient entre 60 et 69 ans. Seulement 5 % avaient moins de 40 ans.