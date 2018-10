Prendre la route avec Éric Dupont

Son cinquième roman va de la téléréalité au réalisme magique, court du XIXe siècle jusqu’à nos jours, s’étend de Paris à Rio de Janeiro et à Belo Horizonte au Brésil, de Nashville en passant par Montréal et jusqu’à Notre-Dame-du-Cachalot, un village imaginaire posé aux confins de la péninsule gaspésienne.

Et on y trouve du lilas, beaucoup de lilas, quelques cris d’engoulevent, beaucoup de la violence millénaire faite aux femmes et une solide aversion pour les comptoirs en granit — symbole d’un bling-bling autant brésilien que québécois qui agace particulièrement l’auteur.

Né à Amqui en 1970, dans la vallée de la Matapédia, Éric Dupont enseigne la traduction à l’Université McGill. Il s’est surtout fait connaître avec La fiancée américaine (2012), immense succès de librairie au Québec (60 000 exemplaires vendus, lauréat du Prix littéraire des collégiens et du Prix des libraires du Québec).

Par les hasards que la vie nous réserve parfois, Éric Dupont prévoit d’avoir un automne particulièrement occupé. Alors que Songs for the Cold of Heart, traduction anglaise de La fiancée américaine, vient de paraître au Canada anglais, le livre a aussitôt été propulsé parmi les cinq finalistes du prestigieux prix Giller.

« Ce n’est pas un prix littéraire, c’est un chemin de croix ! » lance à la blague l’écrivain, rencontré dans son appartement du Plateau Mont-Royal. Il est revenu depuis peu du Brésil, où il séjourne régulièrement en compagnie de son amoureux, Leonardo, un diplomate brésilien.

Sorte de road trip féministe et botanique, La route du lilas nous entraîne dans le sillage de Pia, une femme dans la soixantaine qui a fui le Brésil dans des circonstances épiques et qui cherche à rencontrer à Montréal la fille d’une Québécoise qu’elle a connue à Paris dans les années 1960.

La Brésilienne va se joindre à deux Américaines, Laura et Shelly, qui depuis huit ans suivent pendant trois mois « la route du lilas » au fil d’une expérience singulière : rédiger des textes littéraires sous l’influence des parfums du lilas — une plante elle-même voyageuse,puisqu’elle n’est pas originaire de l’Amérique du Nord. Ce sera l’occasion pour Pia de nous raconter son existence singulière. Autant de chemins de traverse qui viennent irriguerLa route du lilas.

Au milieu de ces univers culturels éloignés, il y a Éric Dupont, sa verve, son intelligence et son humour. Et un peu aussi du Québec. « J’ai réussi à faire se rencontrer l’Autriche et le Brésil », dit l’écrivain, encore étonné, lui qui a vécu à Salzbourg et à Berlin, et qui explique à sa manière dans le roman que le lilas est « une conséquence de la politique extérieure autrichienne ».

Au départ, Éric Dupont voulait surtout écrire sur le Brésil, pays où il a séjourné pour la première fois en 2014. « Quand j’écoutais les histoires que mon chum me racontait sur le Brésil, histoires de servantes, dezébus, de villes qu’on décide de construire à partir de rien, je trouvaisque c’était plus grand que nature. Et il me semblait que c’était moi, que ça correspondait à mon écriture. Ce que j’écris, au Brésil, ce n’est même pas du réalisme magique. C’est la réalité. »

Mais les circonstances et la réalité l’ont bien vite rattrapé.

Du Brésil et des femmes

« J’ai grandi dans un environnement très féministe, et j’en suis très content, raconte-t-il. Les femmes dans ma famille ont décidé qu’elles embarquaient dans la révolution féministe. Les hommes aussi, pour la plupart. Mais au Brésil, les rapports entre les hommes et les femmes sont définis, comment dire, par d’autres idées… » Il souligne ainsi qu’il y a, encore aujourd’hui, entre 4000 et 5000 Brésiliennes qui meurent de violences chaque année.

Il poursuit : « Et je me suis rendu compte en lisant l’histoire de Léopoldine de Habsbourg, la mère de la nation elle-même, la première impératrice du Brésil, celle qui a manigancé et qui a poussé pour que le Brésil obtienne son indépendance, je me suis rendu compte que même elle était battue par son mari ! Et plusieurs historiens pensent que c’est ce qui l’a tuée. »

À propos de la violence faite aux femmes, dans la foulée du mouvement #MeToo qui a fait les manchettes en 2018, l’écrivain ne cache pas sa colère. À ses yeux, ce n’est que la pointe de l’iceberg. « C’est comme si quelqu’un avait le cancer et que tu lui mettais une pommade. »

Pour Éric Dupont, c’est une parole qui n’appartient pas qu’aux femmes. Surtout pas. « Je ne me donne pas le droit de dénoncer ça, explique-t-il, c’est ma responsabilité de le faire. C’est aussi celle de tout le monde. Le Brésil en soi est un cas, mais ça concerne aussi le monde entier. Est-ce qu’on va évoluer si la moitié de l’humanité est toujours en danger d’être tuée par l’autre ? À Ciudad Juárez, au Mexique, on ne savait pas qui tuait les femmes, mais au Brésil, on le sait… Est-ce plus ou moins terrible ? Je ne le sais pas. »

Une dimension qui alimente le roman, sans l’étouffer. « En gros, c’est une réflexion sur l’état du monde que j’ai mise sur une route bordée de lilas pour la rendre supportable ! » lance-t-il avec humour.

La vérité sur le lilas

Et pourquoi le lilas ? « Parce qu’il sent bon », répond le personnage de Shelly quand on lui demande les raisons de sa fascination. Mais encore ? « Les jardiniers sont un peu désespérés en Gaspésie, mais le lilas pousse. On en trouve même jusqu’à Natashquan et au Labrador », explique l’écrivain, qui se décrit lui-même comme un véritable fanatique du lilas. « C’est une fleur qui fleurissait à la fin des classes, autour de la date de mon anniversaire, et je me souviens encore, dans la mémoire de mes sens, de la couleur du lilas qui se détache sur le bleu du ciel en haut du golfe du Saint-Laurent. Ces couleurs-là font partie de mes premières impressions et, comment dire, je les associe à la vérité. »

Plus grave, il ajoutera que ça le ramène aussi à ses plus anciens souvenirs familiaux. À des épisodes qui ont laissé leur marque.

De l’aveu d’Éric Dupont, son éditrice, Mélanie Vincelette, lui a fait ajouter un peu de lilas dans le roman. Et, chose rare, elle lui a financé un voyage de recherche à Belo Horizonte, au Brésil, lui qui éprouve un plaisir immense à se plonger dans la recherche pour ses romans.

« Je suis prêt à tout mettre pour que mon projet se réalise. Je suis prêt à apprendre une langue étrangère, à suivre des cours de chant classique, je suis prêt à aller virer à Vienne, à vivre dans une favela verticale, mais il faut que j’y trouve mon compte. »

Il reste qu’à ses yeux, le monde est devenu une sorte de carnaval. « On a un clown orange qui mène le monde, le carnaval est sorti de ses favelas et a pris en charge toute l’humanité. »

Et lorsqu’on demande à voir son comptoir de granit, symbole éclatant de la réussite qu’on lui prête, l’écrivain éclate d’un rire à faire trembler les murs du salon.



Critique de «La route du lilas» Pia, une sexagénaire brésilienne en cavale, cherche à rencontrer à Montréal la fille d’une Québécoise qu’elle a connue à Paris dans les années 1960. Elle va franchir clandestinement la frontière canadienne en compagnie de deux Américaines qui suivent chaque printemps « la route du lilas » au gré de la floraison de cet arbuste. Arpentant le Brésil, la France, le Québec d’hier et d’aujourd’hui, nourri de mythes, de l’Histoire et de faits divers, Éric Dupont trace une diagonale du fou avec cette fresque épique et ambitieuse qu’il a, comme nul autre, les moyens littéraires de mener à terme. Accusant une légère rupture de ton, le dernier tiers bascule dans le burlesque à la manière de La logeuse. Mais au final, les lecteurs de La fiancée américaine ne risquent pas d’être dépaysés. On retrouve avec La route du lilas un Éric Dupont en pleine forme, féroce, sensible ou fantaisiste, toujours prêt à faire voyager ses lecteurs. Une ode au Brésil, aux femmes et au lilas.



Extrait de «La route du lilas» « Le parfum du lilas avait déclenché une réorganisation de sa mémoire, comprimant les souvenirs des décennies les plus récentes, de sorte que le temps écoulé depuis la naissance de sa fille, Simone, en 1970, lui parut n’avoir duré que quelques semaines et n’avoir laissé comme impression que quelques images très peu porteuses. Là d’où elle venait, dans ce pays qu’elle avait quitté en catastrophe pour fuir vers le nord, il n’y avait pas de lilas, car il n’y neigeait jamais. Il y avait d’autres fleurs, d’autres parfums. »