Genre féminin

Dirigé par Stéphane Dompierre, ce recueil de nouvelles d’horreur regroupant quinze plumes féminines de différents horizons et générations a pour principale qualité sa cohésion. De fait, aucune de ces auteures ne fait d’ombre à ses consoeurs. Qu’elle soit ou non amatrice de récits d’épouvante, chacune remplit vaillamment la commande et explore ce genre avec une touche bien personnelle.

Ainsi, dans « Le poids », Stéphanie Boulay transforme un récit classique de maison hantée en une délicate réflexion sur l’enfance teintée de mélancolie. Dans « St Kilda », où deux soeurs visitent une mystérieuse île écossaise, Fanie Demeule évoque dans la finale organique son premier roman, Déterrer les os (Hamac, 2016). Faisant écho à Douze ans en France (VLB, 2018), Mélikah Abdelmoumen transpose sa hantise des attentats terroristes dans le cauchemardesque et troublant « Montréal brûle ».

Si quelques-unes font passer de terrifiants quarts d’heure à des personnages masculins, comme Véronique Marcotte (« Dearlake »), Erika Soucy (« Amigore Express ») et Marie-Hélène Larochelle (« Crudité »), qui ne lésinent pas sur les détails sanguinolents, étonnamment, ce sont surtout des personnages féminins qui subissent un horrible sort.

Chez Marie Demers (« Love Will Tear Us Apart »), une quadragénaire paie très cher d’avoir refusé la maternité à répétition pour préserver sa beauté.

Dans le récit de possession « Et le mal, et la mère », Geneviève Jannelle pousse la notion du sacrifice maternel à son paroxysme, tandis que Jade Bérubé passe l’instinct maternel au tordeur dans l’obsédant « Les renégates ».

Meurtres, viols, torture et rituels sadiques : voilà en somme le menu de Monstres et fantômes. Certes, le recueil n’empêchera pas le passionné d’horreur qui en a lu d’autres de dormir sur ses deux oreilles. Mais ce dernier plongera certainement avec délectation dans ces sombres recoins de la psyché féminine.