Les flâneurs

Images d'histoire

On parle beaucoup de romans graphiques, mais peu de documentaires graphiques, et encore moins de livres d’histoire graphiques. C’est pourtant ce que livre l’historien Gilles Laporte, avec son Infographies.québec. Le Québec et son histoire en un coup d’œ​il, qui paraît chez Septentrion. À travers 69 graphiques en tous genres, on traverse l’histoire, de la mer de Champlain au Montréal allophone, en passant par les rébellions patriotes et le French Power à Ottawa, les coupes Stanley du hockey, la crise du Front de libération du Québec et le système scolaire. À feuilleter à son rythme, pour connaître qui l’on est.