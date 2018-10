Le Robert-Cliche à Alice Guéricolas-Gagné

À l’unanimité, le prix Robert-Cliche du premier roman a été octroyé mercredi à Saint-Jambe d’Alice Guéricolas-Gagné (vlb éditeur). L’auteure, originaire de Québec, y révèle une « voix profondément originale », mise au service d’un récit étonnant, polyphonique et frondeur », a fait valoir le jury, présidé cette année par Élise Turcotte, secondée par Patrice Lessard et Marie-Noëlle Blais. « Certains critiques vont sans doute parler d’un ovni littéraire. Ils n’auront pas tort (ils n’ont jamais tort), même si la formule est un brin réductrice », a ajouté l’auteur François Blais en invitant à y plonger derechef. Alice Guéricolas-Gagné y raconte l’épopée d’une ville, la République de Saint-Jambe-les-Bains, à la basse-ville engloutie par la mer, entre hier et demain.