Pénis de table: «le ping-pong de la vérité»

« Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le zizi », annonçait la chanson de Pierre Perret, sans réellement nous apprendre quoi que ce soit sur le zizi, encore moins sur la sexualité masculine. Le bédéiste montréalais d’origine française Cookie Kalkair corrigeait cette promesse non remplie en fondant en 2016 le blogue Pénis de table, dans lequel sept hommes (dont l’alter ego de l’auteur) de 26 ans à 45 ans racontaient tout, tout, tout sur les joies, les interrogations et les détresses que leur a procuré leur irremplaçable organe (ou, plus largement, leur libido).

Hétéros, gais, pansexuels, bicurieux : plusieurs portions du spectre des orientations sont représentées dans ces amusantes conversations à bâtons rompus au cours desquelles des amis démontent des préjugés sur la performance ou sur la taille de leur machin, tout en insufflant une poésie bienvenue à leurs anecdotes sur l’orgasme ou leurs fantasmes.



Si l’on parle trop souvent de sexualité féminine à l’aide d’une langue imprécise nourrissant l’idée reçue de son mystère et de son impossible complexité (et nourrissant aussi sans doute à terme l’insatisfaction), le discours sur la sexualité masculine souffre, lui, en général, d’une absence d’élégance et de souplesse, la réduisant inévitablement à sa mécanique et à son animalité.

Bien que les ambitions pédagogiques du projet Web devenu livre en gâchent parfois la grâce, son sain scepticisme envers les explications outrancièrement essentialisantes (de la survie de l’espèce, revenons-en) témoigne d’une réelle conviction : ce n’est qu’en plaçant des mots sur des pratiques que l’on peut décider si elles conviennent réellement à ce qu’on attend de la vie et à ce que l’on considère comme moralement acceptable.

Quelques blagues malheureuses sur les personnes handicapées, moins choquantes que simplement usées, ternissent la noblesse de la démarche. Il y a néanmoins là-dedans un outil exceptionnel pour le prof au secondaire pris avec la patate chaude de l’éducation sexuelle.