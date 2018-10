Éric Dupont, toujours en lice pour le prix Giller

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Les cinq livres finalistes au prix Giller 2018 ont été dévoilés. La traduction, signée par Peter McCambridge (QC Fiction), de La fiancée américaine d’Éric Dupont, devenue dans la langue de Shakespeare Songs for the Cold Heart, est toujours dans la course. Restent aussi en lice French Exit (House of Anansi Press) de Patrick deWitt, Motherhood (Knopf Canada) de Sheila Heti, Washington Black (Patrick Crean Editions) de Esi Edugyan et An Ocean of Minutes (Viking Canada) de Thea Lim. Chaque finaliste reçoit une bourse de 10 000 $. Le nom du lauréat, qui se méritera 100 000 $, sera dévoilé le 19 novembre prochain.