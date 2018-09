«Roman familial»: enfance en difficulté

Ni romanesque ni vraiment familial, Roman familial se compose de trois moments d’une enfance vécue dans les années 1970 et 1980. Des souvenirs vrais ou inventés qui, ailleurs que chez Maxime Olivier Moutier, pourraient sembler drôles ou émouvants, mais que la tonalité dérisoire habituelle de l’auteur désamorce de façon systématique.

À l’âge de huit ans, élève dans une petite école de Laval où « tous les enfants rentraient chez eux sur l’heure du dîner pour dîner », la voisine adolescente qui le gardait cinq soirs par semaine s’est mise à le masturber frénétiquement. S’il a depuis pensé à consulter un avocat, juste « pour savoir s’il n’y aurait pas moyen de me faire passer pour une victime », il n’en a rien fait. « Je crois qu’elle aimait cela et que moi aussi j’aimais cela. »

Dans « Georgette et Madame Sarasin », un même narrateur évoque le souvenir de deux chambreuses qui ont vécu au sous-sol de la maison familiale, une mère et sa fille semblant souffrir toutes les deux de déficience intellectuelle.

Plus intéressant peut-être, dans « Julio Iglesias », un narrateur raconte qu’après le décès de sa mère dans un accident d’auto, son père, presque soulagé, a entrepris de changer de sexe. « J’ai lu des études qui confirmaient que ce n’était pas de notre faute si nous pensions un jour devoir devenir transgenre. »

Ouvrage de commande à l’écriture faible, Roman familial avance à coups de phrases courtes et décousues — comme un homme de plus de 50 ans qui chercherait à écrire comme l’enfant qu’il était. Toujours provocateur, Moutier, qui s’intéresse depuis longtemps à la famille et à la vie conjugale, s’amuse aussi par moments à tourner en dérision certains enjeux sociaux contemporains : les dénonciations d’agressions sexuelles, la « transidentité ».

Mais qu’il invente ou qu’il dise la vérité, l’auteur de Marie-Hélène au mois de mars et de Scellé plombé, qui est aussi psychanalyste, donne de plus en plus l’impression de s’étourdir à faire des pirouettes et à ne jamais vraiment se prendre au sérieux. Et ça finit par fonctionner : on ne le prend pas non plus au sérieux.

Extrait de «Roman familial» « Je ne ressens rien de particulier à l’idée de me retrouver nu avec un homme dans un lit. Je n’en rêve même pas la nuit. Alors j’attends. J’attends le jour de la révélation. J’attends l’accident. J’accepte mon sort et le fait de devoir vivre dans un suspense permanent. Je n’en parle pas autour de moi parce que ce serait trop long à expliquer, trop compliqué, et que personne ne comprendrait. »