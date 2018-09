Les flâneurs

Goûter aux voix

Assister à Rigoletto, populaire opéra aux arias connus universellement, c’est, au mieux, s’offrir le plaisir de comparer avec de précédentes versions cette œuvre phare de Verdi. Or, celle de l’Opéra de Montréal, mise en scène de Michael Cavanagh, est la plus dynamique qu’il m’ait été donné de voir. J’ai goûté les voix du ténor René Barbera en duc au cœur d’artichaut et de la sensible soprano Myriam Leblanc en blanche figure du sacrifice comme la direction musicale du chef Carlo Montanaro. Aussi, le fait que tous les interprètes, y compris le baryton James Westman, en bouffon père poule Rigoletto, démontraient des talents de comédiens conférait une vérité à ce conte cruel et misogyne adapté du Roi s’amuse de Victor Hugo.