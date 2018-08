Kim Thúy toujours en lice du néo-Nobel

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Ru, de Kim Thúy, dans sa version suédoise (chez Sekwa förlag), est toujours en lice du néo-Nobel de littérature auprès de trois autres finalistes : Haruki Murakami, Maryse Condé et Neil Gaiman. Des bibliothécaires suédois, désolés du vide laissé par une Académie suédoise et un Nobel de littérature emportés par la vague #MoiAussi, ont lancé au début de l’été la Nouvelle Académie, entre le néo-Nobel et le Prix des libraires. Le lauréat sera dévoilé le 12 octobre et remportera une bourse d’un million de couronnes suédoises, soit quelque 141 500 dollars.