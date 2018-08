Kim Thúy en lice du néo-Nobel de littérature

Ru, de Kim Thúy, dans sa version suédoise (chez Sekwa förlag), est toujours en lice du néo-Nobel de littérature auprès de trois autres finalistes : Haruki Murakami, Maryse Condé et Neil Gaiman. Des bibliothécaires suédois, désolés du vide laissé par une Académie suédoise et un Nobel de littérature emportés par la vague #MoiAussi, ont lancé au début de l’été la Nouvelle Académie, entre le néo-Nobel et le Prix des libraires.



Les lecteurs du monde entier avaient jusqu’au 14 août pour voter pour leurs auteurs préférés parmi les 47 finalistes proposés par les bibliothécaires. Le lauréat sera dévoilé le 12 octobre et remportera une bourse d’un million de couronnes suédoises, soit quelque 141 500$.