Un «12 août» record, selon le bilan provisoire

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Les ventes enregistrées lors du « 12 août » auront, pour une cinquième année consécutive, largement dépassé les attentes, selon les premiers chiffres de vente de la plateforme Les Libraires. Selon le site Web dédié à la promotion de la littérature de chez nous, les ventes du 12 août 2018 auraient été « 66 % plus élevées que lors de la 2e meilleure journée de ventes de l’année, pendant le magasinage des Fêtes ». Lancée en 2014 — et devenue virale depuis —, cette « fête du livre » invite chaque année les lecteurs à visiter un libraire indépendant et à mettre la main sur un livre québécois. Le bilan final de cette année, produit par Gaspard, le système d’information sur les ventes de livres au Québec, devrait être rendu public à la fin du mois d’août.